23.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Kısa çalışma ödeneği için başvuru zamanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kısa Çalışma Ödeneği” başvurularının bugünden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.
ANKARA Milliyet
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri’ne özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.
Kısa çalışma ödemeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek. Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında “www.iskur.gov.tr” İŞKUR internet sitesinden detaylı duyuru yapılacak.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.