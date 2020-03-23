Kısa çalışma ödeneği için başvuru zamanı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri’ne özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Kısa çalışma ödemeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek. Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında “www.iskur.gov.tr” İŞKUR internet sitesinden detaylı duyuru yapılacak.