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    31.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Kasım’da

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Kasım’da

    Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, “Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak” bilgisini verdi.

    Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

     

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