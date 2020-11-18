Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman ödenecek?

Koronavirüs nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen kısa çalışma ödeneği ekim ücretleri 5 Kasım'da ödenmişti. 17 Kasım'da son bulması beklenen işsizlik ödeneği düzenlemesi, sayısız çalışan ve iş vereni yakından ilgilendiriyor. Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneği süresi daha önce uzatılarak 31 Ekim'de son buluyordu. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerde yapılan düzenlemeyle 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. Ekim ayı ödemeleri 5 Kasım'da hesaplara geçti. Böylelikle Kasım ayı KSÖ'nin de aralık ayı başında ödenmesi bekleniyor.

Daha önce gidilen değişiklikle de, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASILSORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar, e-devlet sistemi üzerinden şifre ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak KÇÖ sorgulama işlemi yapabilirler.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA...