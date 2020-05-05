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    HaberlerEkonomi Haberleri Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler bugün yapılıyor
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    05.05.2020 - 10:44 | | İHA

    Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler bugün yapılıyor

    Nisan ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği bugün ödenecek.

    Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler bugün yapılıyor

    Kısa Çalışma Ödeneği’nde ödemeler başlıyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nde nisan ayı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılması bekleniyor.

    Kısa çalışma ödeneği şartları

    Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

    3,2 milyon çalışan için başvuruldu

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu.

      17 gün refakat ettiği babası coronayı yendiÇanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, corona virüs testi pozitif çıkan Atilla Çamur (55), 17 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşup taburcu oldu. Çamur'un oğlu Demirşah Çamur (32), hastaneden aldığı özel izinle, hastalığı boyunca babasına refakat etti.
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