Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması...

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi uzatıldı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Korona virüsün ekonomik etklilerini azaltmak bu süreçte işlerinde azalma olan veya üretim durdurma kararı alan işletmelere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği Nisan ayı ile birlikte hayatımıza girmişti. Haziran ayında sona ermesi beklenen Kısa Çalışma Ödeneği birer aylık süre uzatımları ile Ağustos sonuna kadar uzatılmıştı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Ekim'e kadar devam edeceği müjdesini verdi. Ağustos ayı içerinde 2.3 milyon çalışan için kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmamasının birçok iş yeri tarafından normal çalışma düzenine geçtiğinin göstergesi açıklamasında bulundu.