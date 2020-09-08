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    HaberlerEkonomi Haberleri Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması...
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    08.09.2020 - 10:43 |

    Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması...

    Pandemi ile birlikte hayatımıza giren Kısa Çalışma Ödeneği bu süreçte işletme veya iş yerlerini kapatmak zorunda olan veya işlerinde azalma olan iş yerlerine verilen Kısa Çalışan Ödeneğinin süresi geçtiğimiz günlerde uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği süresinin uzatıldığı açıklandı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği hangi tarihe kadar verilmeye devam edilecek?

    Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması...

    Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi uzatıldı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Korona virüsün ekonomik etklilerini azaltmak bu süreçte işlerinde azalma olan veya üretim durdurma kararı alan işletmelere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği Nisan ayı ile birlikte hayatımıza girmişti. Haziran ayında sona ermesi beklenen Kısa Çalışma Ödeneği birer aylık süre uzatımları ile Ağustos sonuna kadar uzatılmıştı

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Ekim'e kadar devam edeceği müjdesini verdi. Ağustos ayı içerinde 2.3 milyon çalışan için kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmamasının birçok iş yeri tarafından normal çalışma düzenine geçtiğinin göstergesi açıklamasında bulundu.

     

     

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