‘Kısa çalışmada uygunluk tespiti yapılmayacak’

Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin haktan yararlanabileceğini söyledi. Selçuk, “Normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu İŞKUR’a bildirmeleri gerekmektedir” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru yapılmasına gerek olmadan, kısa çalışmadan yararlanan işçiler ve kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri için 1 Temmuz 2020’den itibaren uzatılacak.