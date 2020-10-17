Kişisel veride Kovid ek süresi verildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, 30 Eylül’e kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolması gereken veri sorumlularının önemli ölçüde başvurularını tamamladığını belirterek, “Ancak Kovid-19 salgını kapsamında fiili, teknik ve hukuki imkansızlıklar nedeniyle sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumlularının olduğu tespit edildi. Bu nedenle bu veri sorumlularına yazı gönderilmesi ve yazıda kendilerine bildirilen süre içerisinde VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinin istenmesine kurul tarafından karar verildi” dedi.



Başvuru sürüyor



Yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS’e kayıt süresi 30 Eylül 2020’de doldu.

Kurul kararı gereğince veri sorumlularına gönderilen yazıda, yönetmelikte belirtilen sürenin tanındığını da dile getiren Bilir, “Veri sorumlularının kuruldan süre talep etmelerine gerek bulunmuyor. Ayrıca VERBİS, yeni kayıt başvurusu, bildirim girişi veya güncellemeler nedeniyle sürekli açık bir sistem. Çeşitli nedenlerle henüz başvuru yapmamış olan veya bildirimlerini tamamlayamamış olan veri sorumluları ise bu süreçte kendilerine kurumdan yazı gelmesini beklemeden işlemlerini yapmaya devam edebiliyorlar” diye konuştu.



VERBİS’in kanun gereği kamuya açık olarak tutulması gereken bir sistem olduğunu da kaydeden Faruk Bilir, “Dileyen herkes gerçek ve tüzel kişilerin işlediklerini beyan ettikleri kişisel veri kategorileriyle ilgili bilgileri VERBİS aracılığıyla sorgulayabilecek. Bir tür denetim mekanizması olarak öngörülen VERBİS aracılığıyla vatandaşlar, veri sorumlularının işlediklerini beyan ettikleri bilgileri denetleyebilecek” diye konuştu.



30 milyon TL ceza kesildi



Faruk Bilir, veri güvenliğiyle ilgili yükümlükleri yerine getirmeyenlere 15 bin TL ile 1 milyon TL arasında ceza verildiğini de anımsatarak, şöyle konuştu: “Bugüne kadar kurula 337 veri ihlal bildirimi geldi. Bunlardan 62 tanesi kurum internet sayfasında yayınlanarak ilan edildi. Bugüne kadar 5 bin 635 ihbar ve şikayet başvurusu alındı. Bunlardan 4 bin 95 tanesi sonuçlandırıldı. Kurulun görev ve yetki alanına giren 484 konuda ise hukuki görüş verildi. Yapılan işlemlerin ardından bugüne kadar toplamda 30 milyon 820 bin 828 TL idari yaptırım uygulandı.”



En çok şikayet ticari iletiden



Vatandaşların kişisel veri konusunda farkındalığının arttığını dile getiren Bilir, “Vatandaşların en çok rahatsız olduğu konulardan biri de izinsiz ticari elektronik ileti almak veya aranmak suretiyle kişisel veri niteliğindeki telefon numarası/e-posta verisinin işlenmesi. Kurumumuzca yoğun şekilde başvuru alınan bir başka konu ise kişilerin medyada haklarında çıkan haberlerin silinmesine ilişkin başvuruları. Bu başvurulara ilişkin kurulumuz tarafından öncelikle haberin ifade özgürlüğünün bir yansıması olan basın özgürlüğü kapsamında olup olmadığı değerlendirilmekte ve bu kapsamda kişilere yanıt verilmektedir.



Yakın zamanda kurulumuz ‘unutulma hakkı’na ilişkin de bir karar yayınladı. Bu kararla arama motorlarının da veri sorumlusu olduğu, bu kapsamda kişilerin arama motorlarına başvurarak kendileri hakkında yapılan aramalarda listelenen verilerin silinmesini talep edebileceği ifade edilmiştir” dedi.