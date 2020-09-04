Kişiye özel enerji danışmanı!

Proje kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timi ile evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapıyor. Ziyaret sırasında elektronik aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor. Tim, ziyaret ettiği yerlerde enerji tasarrufu ve verimliliği sağlamak için önlemlerle ilgili bir kontrol listesi üzerinden ilerliyor.



Seçilen örnek işletmede elektrik faturası 2.031 TL iken, verilen enerjik tüyolarla faturalarını 1.625 TL’ye kadar düşürmeleri sağlandı. Böylece iş yeri sahibi ayda yüzde 20 tasarruf sağlayarak, yılda da yaklaşık 5.000 TL’ye varan bir tutarı tasarruf edecek. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüketim değerlerine bakıyoruz” ifadelerini kullandı.