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    25.03.2020 - 08:59 | | AA

    KİT'lerde kadro artışı

    Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) kadrolarında düzenleme yapıldı.

    KİT'lerde kadro artışı

     

    Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Eti Maden İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TCDD Taşımacılık AŞ, Çay İşletmeleri, Devlet Malzeme Ofisi ve Elektrik Üretim AŞ genel müdürlüklerinin kadrolarına ilişkin düzenleme gerçekleştirildi.

    Söz konusu KİT'lerde 589 yeni kadro ihdas edilirken, 212 kadronun iptaline gidildi.

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