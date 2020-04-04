‘Kıyaslı faturada kış ayları yok’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan kıyasen fatura düzenlemesine ilişkin yanlış anlaşılan hususlara açıklık getirilmesi amacıyla şu açıklama yapıldı:

“Özellikle doğalgaz tüketicilerimizin ‘dönemsel değişen tüketimlerimiz nedeniyle geçmiş tüketimlerinin kış aylarında olanların dikkate alınmasının fatura tutarını artıracağı’ endişesi yersizdir. Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın değil, son 2 yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak yapılacaktır. Geçmiş dönem tüketimlerinin olmaması halinde emsal tüketim veya tüketici beyanı ile kıyas yapılacaktır. Hiçbir vatandaşımıza ocak veya şubat tüketimleri baz alınarak haziran ayında doğalgaz faturası çıkartılamaz.. Mahsuplaşma sonucu fazla alınan tutar olursa tüketicilere iade yapılacaktır.”