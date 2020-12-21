MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak
ABONE OL
21.12.2020 - 09:47 | | AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun 19 kılavuz kaptan istihdam edecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak

Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 30 Kasım'da duyurulan 20 kişilik kılavuz kaptan alımına ilişkin süreçte sadece 1 aday işe girmeye hak kazandı. Söz konusu ilana Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmadığından, KPSS şartı aranmaksızın yeni bir ilan yayımlandı.

Bu kapsamda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun 19 kılavuz kaptan alınacak.

Başvuracak kişilerin, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yeterliliğe sahip olması, sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu belgelemesi gerekiyor.

Söz konusu ilan kapsamında durumu talep şartlarına uygun adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu web sayfası açık iş ilanları kısmından elektronik ortamda ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen giderek başvurabilecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından aday listelerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip, listeler, sınav yeri, saati ve tarihi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfasının "Haberler ve Duyurular" kısmından (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) ilan edilecek.

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu!İstanbul Sultangazi'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce takla attı, ardından refüje çarptı. Kazada sürücü aracından yara almadan çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çadır kurup kumar oynadılar! 12 kişi böyle basıldı

Çadır kurup kumar oynadılar! 12 kişi böyle basıldı

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Yarıyıl tatili uzadı mı ne zaman başlayacak? Öğrenciler kaç gün tatil yapacak?

Yarıyıl tatili uzadı mı ne zaman başlayacak? Öğrenciler kaç gün tatil yapacak?

Sıradaki Haber