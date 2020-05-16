BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kıyı tesisleri hizmetleri için taban ve tavan ücret belirlenecek
    ABONE OL
    16.05.2020 - 09:30 | | AA

    Kıyı tesisleri hizmetleri için taban ve tavan ücret belirlenecek

    Ticari yük veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bunların taban ve tavan ücretleri belirlenecek.

    Kıyı tesisleri hizmetleri için taban ve tavan ücret belirlenecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet Kalemlerinin Taban Ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğ ile Bakanlıktan izin almak suretiyle, ticari yük veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

    Tebliğ hükümleri, kıyı tesislerinde hizmet verenlerle İdare tarafından belirlenen demirleme sahalarındaki demirleme işlemlerini kapsıyor.

    Aynı belediye sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapılan kıyı tesislerinde verilen hizmetler, gemi geri dönüşüm tesisleri, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin imalata ve geri dönüşüme yönelik faaliyetleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Türk boğazlarında verilen hizmetler kapsam dışı bırakıldı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, tebliğ kapsamındaki hizmet kalemlerine ilişkin taban ve tavan ücretleri gösteren hizmet tarifelerini düzenleyecek ve hizmet tarifelerinin uygulanması ile denetlenmesine yönelik usul ve esasları belirleyecek.

    Kıyı tesisi ilgilileri, bugünden itibaren 3 ay içinde tesislerde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi oluşturarak Genel Müdürlüğün onayına sunacak.

    Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak.

    Kıyı tesislerinin mevcut hizmet tarifeleri bugünden itibaren 6 ay süreyle geçerli olacak.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fırınlar bugün açık mı? Fırına ekmek almaya gitmek serbest mi?

    Fırınlar bugün açık mı? Fırına ekmek almaya gitmek serbest mi?

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

    Son dakika... Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı arttı! İşte son durum...

    Son dakika... Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı arttı! İşte son durum...

    Sıradaki Haber