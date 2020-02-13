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    HaberlerEkonomi Haberleri KKTC’li ‘Günsel’e 28 ülkeden tedarikçi
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    13.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    KKTC’li ‘Günsel’e 28 ülkeden tedarikçi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yerli-milli arabası olan ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanarak 20 Şubat’ta ilk modeli B9’un tanıtımı yapılacak olan ‘Günsel’in üretim sürecinde kullanılacak parçaları için 28 ülkeden 800 tedarikçi ile iş birliği yapılıyor.

    KKTC’li ‘Günsel’e 28 ülkeden tedarikçi

    Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan tesislerde üretilecek olan Günsel, 2021’de piyasaya çıkacak. İlk yıl 2 bin adet olan üretimin 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.
    Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yerli ve yabancı firmalarla iş birliğine gidilerek hem bize özgün araçları üretmek hem de ülkemizde bir tedarikçi sektörünün oluşmasını sağlamak istiyoruz. Tüm parçaların sadece ülkemizde üretilmesi şu an mümkün görünmüyor. Bu nedenle Türkiye’mizdeki tedarikçi firmalarla da iş birliği yaparak, bu firmaların tecrübelerinden de faydalanarak bir sinerji yaratmak istiyoruz” dedi.

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