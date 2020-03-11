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    HaberlerEkonomi Haberleri 'KKTC'ye 1 Nisan'a kadar bütün charter uçuşları durdurma kararı aldık'
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    11.03.2020 - 23:28 | | AA

    'KKTC'ye 1 Nisan'a kadar bütün charter uçuşları durdurma kararı aldık'

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nun 1 Nisan'a kadar ülkeye tüm charter uçuşları durdurma kararı aldığını duyurdu.

    'KKTC'ye 1 Nisan'a kadar bütün charter uçuşları durdurma kararı aldık'

     

    Bakan Özersay, KKTC Bakanlar Kurulu'nun charter uçuşlarla ilgili aldığı karar hakkında açıklama yaptı.

    Twitter hesabından kararı duyuran Özersay, "Dün itibarıyla almış olduğumuz Almanya, Fransa ve İtalya'dan charter uçuşları 1 Nisan'a kadar durdurma kararını bu akşam itibarıyla genişletiyoruz. 1 Nisan'a kadar ülkemize her nereden olursa olsun yapılacak ?bütün??? charter uçuşları durdurma kararı aldık. Bakanlar Kurulu'nun az önce itibarıyla aldığı karardır. Kamuoyunun bilgisine." ifadelerini kullandı.

    Özersay, ayrıca KKTC Bakanlar Kurulu'nun yarın sabah 09.30 itibarıyla olağanüstü toplanacağını belirtti.

    KKTC Bakanlar Kurulu, dün ülkede ilk kez bir Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından bir dizi tedbir kararları açıklamıştı.

    Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı tüm okullar 15 Mart pazar gününe kadar tatil ilan edilmişti.

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