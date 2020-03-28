KOBİ alacaklarına devlet garantisi

Kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan “devlet destekli ticari alacak sigortası”nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ’ler bu imkandan yararlanacak.



Alıcı başına 750 bin



Bakanlığın “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i 25 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.



Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.