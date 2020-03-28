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    HaberlerEkonomi Haberleri KOBİ alacaklarına devlet garantisi
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    28.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    KOBİ alacaklarına devlet garantisi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan’dan itibaren uygulanacak KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açabileceği ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldırması bekleniyor.

    KOBİ alacaklarına devlet garantisi

    Kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan “devlet destekli ticari alacak sigortası”nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ’ler bu imkandan yararlanacak.

    Alıcı başına 750 bin

    Bakanlığın “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i 25 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

    Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.

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