KOBİ'lere cansuyu kampanyası!

Fongogo, ödül bazlı bir kitlesel fonlama platformudur. İşletmeler, platformumuzda aradıkları toplam destek miktarını, 'ödül' adı verdiğimiz ürün ya da hizmetlerinin ön satışını yaparak ilerideki bir tarihte gerçekleştirme taahhüdü vererek topluyor. Şu an yaptıkları ön satışlarla ihtiyaçları olan kaynağı kitlelerden topluyor ve önümüzdeki dönemde vadettikleri hizmeti vermeyi taahhüt ediyorlar. Ne kadar çok destekçi o kadar toplanan fon!

KİMLER KAMPANYADAN YARARLANABİLİR?

Hizmet sektörü başta olmak üzere restoranlar, kuaförler, berberler, cafeler, pastaneler, çiçekçiler, butikler, oteller, psikologlar, yoga hocaları, beslenme uzmanları, yaşam koçları vb. şahıslar ve işletme sahipleri Cansuyu kampanyasından yararlanabilir. İşletmeler, Fongogo üzerinden kampanya oluşturma adımlarını takip ederek, kampanya süresi ve hedefi belirleyip kampanya bilgilerini ve satış yapmak istedikleri ödülleri girerek başvurabiliyorlar.

Kampanya yayına girdikten sonra ise sosyal medya ve mesaj üzerinden kampanyalarını çevreleriyle paylaşabiliyorlar. Fongogo, kullandığı standart model olan ve fon toplamanın proje hedefinin başarısına bağlı olduğu ‘Ya Hep Ya Hiç’ modeli yerine Cansuyu kampanyaları için koyulan hedefe ulaşma zorunluluğu aramıyor, ne kadar satış yapılmışsa işletme o kadar kazanıyor.

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