KOBİ’lere dijital yol haritası

TÜRKONFED tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) “Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı” kapsamında kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), İstanbul Valiliği, TÜGİM, Boğaziçi Üniversitesi ve Endeavor Türkiye ortaklığı İş Bankası’nın sponsorluğuyla KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etti.

İstanbul’un yenilikçi ekosistemine katkı yapmayı amaçlayan DDM’ye Türkiye genelinde 26 ilden 509 KOBİ başvururken, 120 KOBİ’nin dahil edilmesi planlanan programın kapasitesi, gelen yüksek talep doğrultusunda artırıldı ve gerekli şartları sağlayan 149 işletme sürece dahil edildi.

Bu arada 18 aylık programa katılan KOBİ’lerin ilerleme süreçleri ve beklentilerine yönelik DDM 2019 dönemi faaliyetleri sonuç raporu da yayımlandı. Rapora göre, programa katılan KOBİ’ler, dijital dönüşüm süreçleri önündeki en önemli engellerden birinin bilgi eksikliği olduğunu ifade etti.