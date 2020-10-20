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    HaberlerEkonomi Haberleri KOBİ’lere dijital yol haritası
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    20.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    KOBİ’lere dijital yol haritası

    KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek üzere faaliyet gösteren Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) yürütücülüğünde gerçekleştirdiği 18 aylık ilk dönem programı kapsamında 149 KOBİ’ye ulaştı.

    KOBİ’lere dijital yol haritası

    TÜRKONFED tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) “Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı” kapsamında kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), İstanbul Valiliği, TÜGİM, Boğaziçi Üniversitesi ve Endeavor Türkiye ortaklığı İş Bankası’nın sponsorluğuyla KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etti.

    İstanbul’un yenilikçi ekosistemine katkı yapmayı amaçlayan DDM’ye Türkiye genelinde 26 ilden 509 KOBİ başvururken, 120 KOBİ’nin dahil edilmesi planlanan programın kapasitesi, gelen yüksek talep doğrultusunda artırıldı ve gerekli şartları sağlayan 149 işletme sürece dahil edildi.

    Bu arada 18 aylık programa katılan KOBİ’lerin ilerleme süreçleri ve beklentilerine yönelik DDM 2019 dönemi faaliyetleri sonuç raporu da yayımlandı. Rapora göre, programa katılan KOBİ’ler, dijital dönüşüm süreçleri önündeki en önemli engellerden birinin bilgi eksikliği olduğunu ifade etti.

     

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