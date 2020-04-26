KOBİ’lere e-ticarette komisyon indirimi

Pekcan, kampanyaya ilk etapta 10’un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını bildirdi. Pekcan, “Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ’lerimize özel paketler hazırladı” dedi.

Pekcan, “KOBİ’lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyor. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları” dedi.

İş dünyasıyla sürekli temastayız

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, “KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkânlardan faydalanmaları ve istihdamı korumalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattık” dedi.