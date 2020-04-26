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    HaberlerEkonomi Haberleri KOBİ’lere e-ticarette komisyon indirimi
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    26.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    KOBİ’lere e-ticarette komisyon indirimi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 salgınının KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak için ‘E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız’ dayanışma kampanyası başlattıklarını açıkladı.

    KOBİ’lere e-ticarette komisyon indirimi

    Pekcan, kampanyaya ilk etapta 10’un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını bildirdi. Pekcan, “Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ’lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ’lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ’lerimize özel paketler hazırladı” dedi.

    Pekcan, “KOBİ’lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyor. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları” dedi.

    İş dünyasıyla sürekli temastayız

    Bakan Pekcan, Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, “KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkânlardan faydalanmaları ve istihdamı korumalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattık” dedi.

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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