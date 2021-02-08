KOBİ’lere özel avantajlar

Maaş ödemelerini 2 yıllık protokol ile Yapı Kredi’ye taşıyan firmalar ise çalışanları için iş geliştirme ödemesi olarak belirli bir tutarda katkı payı ödemesi avantajından faydalanabiliyor. Trendyol, söz konusu iş birliğiyle 28 Şubat 2021’e kadar platformdan ilk defa satış yapmaya başlayacak olan Yapı Kredi müşterisi KOBİ’lere yüzde 40’a kadar komisyon indirimi desteği sunuyor. Ayrıca satıcılar, Trendyol KOBİ Destek Paketi kapsamında, ödemelerini vade indirimi uygulaması ile 14 gün içerisinde alabiliyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, KOBİ’lerin karşılaştıkları sınırları kaldırmak adına çalıştıklarını belirtti. Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar “KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.