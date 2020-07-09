09.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
KOBİ’lere TOBB ve Trendyol desteği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Trendyol, daha çok KOBİ’nin e-ticarete başlaması için ‘Trendyol ile İşini Büyüt’ destek programını başlattı.
Program Trendyol’da nasıl satış yapılacağını çevrimiçi öğretecek. Destek programna başvuran oda ve borsa üyesi şirketler, bir ay 30 bin liraya kadar sıfır komisyonla Trendyol’da satış yapabilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaretle milyonlara ulaşan işletmelerin gelecek dönemin kazananları olacağını belirtti. Trendyol CEO’su Demet Mutlu ise “Bu programla daha fazla sayıda tedarikçinin milyonlarca müşteriye ulaşmasını umut ediyoruz” dedi.