KOBİ’lere TOBB ve Trendyol desteği

Program Trendyol’da nasıl satış yapılacağını çevrimiçi öğretecek. Destek programna başvuran oda ve borsa üyesi şirketler, bir ay 30 bin liraya kadar sıfır komisyonla Trendyol’da satış yapabilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaretle milyonlara ulaşan işletmelerin gelecek dönemin kazananları olacağını belirtti. Trendyol CEO’su Demet Mutlu ise “Bu programla daha fazla sayıda tedarikçinin milyonlarca müşteriye ulaşmasını umut ediyoruz” dedi.