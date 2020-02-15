Koç Holding’den 4.4 milyar net kâr

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 2019 finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:



“2019 dünyada ve ülkemizde belirsizlik ve değişimin hakim olduğu bir yıldı. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde karşı karşıya kaldığımız her türlü zorluğa rağmen yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlar ülkemize duyduğumuz güvenin en büyük göstergesi. 2019 yılında yaptığımız 8.9 milyar TL kombine yatırımla son 5 senelik toplam tutar 38 milyar TL’ye ulaştı.”



Küresel ortaklıklar



Küresel büyüme vizyonu doğrultusunda, özellikle de Asya Pasifik bölgesinde önemli gelişmeler yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirten Çakıroğlu, topluluk şirketlerinden Arçelik ve Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata’nın ana hissedarı olduğu Voltas ortaklığıyla kurdukları “Voltbek Home Appliances”ın beyaz eşya fabrikasının açılışını geçen ay gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Çakıroğlu, Aygaz’ın Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin en büyük şirketlerinden United Enterprises ile bir ortak girişim oluşturulması için yürüttüğü çalışmalar ile önemli bir adım attığını vurguladı.



Çakıroğlu, Tüpraş’ın İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarına rağmen yüzde 97.8 kapasite kullanımıyla, üretimini önceki yıla göre yüzde 9.4 artırarak 28.1 milyon tona yükselttiğini bildirdi.