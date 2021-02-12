Kocaeli'deki sanayiciler üretimdeki artıştan memnun

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Sanayi üretimindeki artışlardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Zeytinoğlu, endeksin aralıkta aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 9 arttığını anımsattı.

Aralıktaki yüzde 9'luk artış sayesinde 2020'de ortalama yüzde 1,6 üretim artış yaşandığına dikkati çeken Zeytinoğlu, "Aralıkta gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ile üretim artışının devam edeceğini bekliyorduk. Yıllık yüzde 9'luk artışa, imalat sanayinden yüzde 9,5, ara malı üretiminden yüzde 12,9, orta yüksek teknolojili ürünlerden de yüzde 13,2'lik güçlü katkı gelmesini de önemli buluyoruz. Sanayi üretimindeki artışların süreklilik kazanmasını temenni ediyoruz. Sanayi üretiminde 2019'da yüzde 0,5'lik daralma olmuştu. Pandemiye rağmen 2020'de gerçekleşen bu artışın, salgın sürecinin birçok ülkeden iyi yönetilmesi ve sanayide çarkların durmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, üretim artışının ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri de güçlendirdiğini belirtti.

"Pandemi sürecinde en yüksek büyüyen ülkeler arasına girebileceğimizi düşünüyoruz"

Buradan dördüncü çeyrek ekonomik büyüme oranlarına sanayiden güçlü katkı geleceğini gördüklerini vurgulayan Zeytinoğlu, "2020 yılını pozitif büyüme ile tamamlayarak, pandemi sürecinde en yüksek büyüyen ülkeler arasına girebileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verilerine de değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti: "Aralık ayında cari denge 3 milyar 210 milyon dolar açık verdi. 2020 yılı 36 milyar 724 milyon dolar açık ile tamamlanmış oldu. Pandemi nedeniyle turizm gelirlerindeki kayıplarımız maalesef 2020 yılında cari açığın yükselmesine neden oldu. Bunun yanında dış ticaret açığındaki artış da açığı yükselten bir diğer etken. 2019 yılında 16,8 milyar dolar olan dış ticaret açığı 2020 yılında 37,9 milyar dolara yükseldi. Hizmet gelirleri ise 2019 yılında 35,5 milyar dolar katkı sağlarken, 2020 yılında katkısı sadece 9,6 milyar dolar oldu. 2021 yılında, aşının da yaygınlaşmasıyla turizm gelirlerinin toparlanarak, normal seviyelerine erişmesini ve katkısının artmasını temenni ediyoruz."