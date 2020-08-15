Koç’un net kârı 4.4 milyar lira

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Dengeli portföy yapımız, sağlıklı bilançomuz ve disiplinli yönetim anlayışımız, dijital yetkinliklerimiz, çevik yönetimimiz, kuvvetli bayi teşkilatımız ve etkin tedarik zincirimiz sayesinde yılın ilk yarısında olumlu finansal sonuçlar elde ettik" dedi. Çakıroğlu, ilk yarı finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Topluluk şirketlerimiz, salgının etkilerini sınırlandırmak amacıyla hızlı bir şekilde gerekli önlemleri hayata geçirdi. Çalışma arkadaşlarımızın istihdam ve gelir kaybına uğramamasını sağladık. Yeni çalışma modellerine hızlıca adapte olduk. Pandemi sonrasında da Koç Topluluğu’nda en az haftada bir gün uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdik."

Çakıroğlu, Arçelik, Ford Otosan, Tofaş ve TürkTraktör’ün girişimleriyle başlattıkları ventilatör, entübasyon kabini, siperlikli maske üretimine de ihtiyaçlar kapsamında devam ettiklerini, ventilatörlerin 5 bin adedinin üretimini tamamladıklarını, ihtiyaç fazlasını 18 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti.

Çakıroğlu, salgın nedeniyle zayıflayan iç talebin normalleşme sürecinin başlamasıyla haziran ayında hızla toparlandığına ve faizlerin önemli ölçüde gerilemesiyle birlikte bunun beyaz eşya ile otomotiv sektörlerine olumlu yansıdığına dikkat çekti.