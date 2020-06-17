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    17.06.2020 - 11:34 | | AA

    Kolonya üreticileri yoğun mesaide

    Kolonyasıyla ünlü Düzce'de üreticiler, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı kolonyaya artan talebi karşılamak için 3 aydır gece gündüz çalışıyor.

    Kolonya üreticileri yoğun mesaide

    Vatandaşların koronavirüsten korunmak için kolonyaya yönelmesi üzerine artan siparişlere yetişmek için üreticiler, çalışmalarını hızlandırdı.

    Tütün ve limon kolonyasıyla ünlü Düzce'deki üreticiler, iç pazar siparişlerini yetiştirebilmek için yurt dışı satışlarına ara verdi. Üreticiler, çalışmalarını salgın sürecinde 7/24 esasına göre sürüyor.

    "Hızlı bir şekilde ürünleri piyasaya sürüyoruz"

    Bir kolonya fabrikasının üretim müdürü Tuncay Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde kolonyaya artan talebi karşılamak için 3 aydır yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

    Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü andan itibaren hiçbir şekilde kar gözetmeksizin aralıksız çalıştıklarını ve milyonlarca şişe kolonyayı ihtiyacı olan herkese göndermek için çaba sarf ettiklerini anlatan Yıldız, "Hızlı bir şekilde ürettiğimiz ürünleri piyasaya sürüyoruz. Bunda kar düşünmedik. 'Önce vatan' diyerek bu işe başladık." dedi.

    Yıldız, pandemi dönemi öncesinde ihracatta çok hızlı bir dönem geçirdiklerini fakat koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından iç piyasaya yöneldiklerini dile getirerek, "Bu dönemde fırsatçılar çıktı, onlara göz açtırmamak için çabaladık. Vatandaşlarımıza daha çabuk kolonya ulaşsın diye ihracatı durdurduk, 24 saat çalıştık. Günlük üretimimiz 100-150 bin şişedir. Yeni gelecek makinelerle bunu 300 bine çıkarmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

    Çalışanların da bu süreçte büyük özveri gösterdiğini vurgulayan Yıldız, "7/24 çalıştılar. Evlerine gidemediler. Ailelerinden uzak kaldılar. İlk etaptaki yoğunluk yok ama yine yoğun bir dönem geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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