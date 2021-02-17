Konsolide cirosu 183.8 milyar lira

2020 sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Belirsizliklerin hâkim olduğu 2020’de başarılı sonuçlara ulaşarak, güçlü konumumuzu pekiştirdik. Ülkemiz ve dünyamız için var gücümüzle çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.



Yatırımlar artıyor



Çakıroğlu, şöyle anlattı: “2020 yılında yaptığımız 10.7 milyar TL kombine yatırımla, toplam yatırımlarımız son 5 yılda 42 milyar TL’ye ulaştı. Arçelik, Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncusu Hitachi’nin beyaz eşya sektöründeki Japonya dışındaki tüm faaliyetlerinin bir şirket altında toplanması ve kurulacak şirketin yüzde 60’ının Arçelik tarafından satın alınması için ortaklık anlaşması imzaladı. Aygaz, Bangladeş yatırımında süreci tamamlayarak, dünya evsel LPG tüketiminde en büyük paya sahip olan Asya pazarına açıldı. Bangladeş pazarına yönelik LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, ülkenin en köklü şirketlerinden United Enterprises ile ortaklık sözleşmesi imzalanarak eşit yönetim esaslarına dayalı bir Ortak Girişim Şirketi kuruldu.



Ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunu Gölcük fabrikamızda üretme sorumluluğunu üstlendik. Ford Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim merkezi olan Kocaeli fabrikalarımızda Ford Otosan mühendisliği ile batarya montaj yatırımımızı da hayata geçireceğiz.”