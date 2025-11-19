Konut alacaklar dikkat! Açık ara fiyatı en çok artan tek şehir! İstanbul ve İzmir’i de solladı

Milliyet.com.tr/ÖZEL Kredi faizlerindeki yüksek seyir son dönemde konut alımlarını önemli ölçüde etkilerken, enflasyonla birlikte fiyatlarda değişimler de dikkat çekiyor. Merkez Bankası tarafından ekim ayı Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Buna göre Türkiye genelinde Konut Fiyat Endeksi ekimde yıllık bazda %31.6 oranında artarken, reel bazda %1.0 oranında düşüş gösterdi. Ekimde fiyatlar bir önceki aya göre %1.6 oranında arttı.

FİYAT ARTIŞI İSTANBUL VE İZMİRİ SOLLADI!

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 32,4, Ankara'da 38,4 ve İzmir'de 30,7 oranlarında artış gösterdi. Ekim ayında enflasyon yıllık bazda %32,87 seviyesinde gerçekleşmişti.

Buna göre İstanbul ve İzmir’de fiyatlar enflasyonun altında artarken, Ankara’da fiyatlarda reel bazlı yükseliş dikkat çekti. Ankara’nın ardından fiyatı en çok artan şehirler doğu illeri oldu. Bu bölgelerde fiyat artışları %35 seviyelerinde kaldı.

FİYATI EN AZ ARTAN 3 İL!

Konut Fiyat Endeksi’ne göre ekimde fiyatı en az artan 3 il Aydın, Denizli ve Muğla oldu. Bu üç şehirde fiyatlar yıllık bazda %23.1 oranında artış gösterirken, fiyatlar enflasyonun epey altında kaldı.

İŞTE BAŞKENTTE FİYAT ARTIŞININ EN ÖNEMLİ NEDENİ

Peki Türkiye genelinde en çok neden Ankara’da fiyatlar arttı? Aydın, Denizli ve Muğla gibi illerde fiyat artışları neden yavaş kaldı? ‘Konut piyasası yeni yılda hareketli olacak’ diyen Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ikinci elde hala avantaj olduğunu söyledi.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın açıklamaları şu şekilde: “Merkez Bankası tarafından Konut Fiyat Endeksi’nin ekim istatistikleri açıklandı. Düşme eğiliminde olan endeksin reelde hala sınırda olduğunu görüyoruz. Geçen ay da %1 seviyesinin biraz altında gelmişti. Reel anlamda azalışlarda sınırdayız diyebiliriz.

Bu durum şehirlere göre farklılıklar gösteriyor. Bazı şehirlerde konut fiyatları son 1 yılda çok daha fazla artarken, bazı şehirlerde azalıyor. Türkiye ortalamasına baktığımızda reel anlamda %1 seviyesinde düşüş var.

Burada en yüksek oranlardan bir tanesi Ankara. Yani Ankara’da artış reel bazda neredeyse yüzde 7 seviyelerinin üstünde diyebiliriz. Burada konut fiyatlarının artışındaki en önemli kısım Ankara’nın biraz daha fiyat anlamında geriden gelmesiydi. Kiralar da yükselmişti. Ankara, deprem sonrasında şehir oldukça yoğun göç aldı. Ankara’nın nüfusunda son yıllarda çok dikkat çekici artış da var. Bunun da ister istemez konut fiyatlarına olumlu yansıdığını fiyatların önemli ölçüde arttığını söyleyebilirim.

EN ÇOK FİYAT ARTIŞI OLAN İLLER

Reel bazlı fiyat artışlarında doğu illeri önemli ölçüde yükselişler gösterdi. Özellikle tüm doğu illerinde artışlar yaşandığını söyleyebiliriz. Doğu Anadolu illerimizde fiyat artışları Türkiye ortalamasının üstünde. Bu illere baktığımızda Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars gibi şehirler geliyor ki burada yaklaşık %35 oranında Konut Fiyat Endeksi artış gösterdi. Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş da yüzde 35 seviyesinin üstündeki iller diyebiliriz.

EN AZ ARTIŞ OLAN İLLER

Fiyat artışının en az olduğu illere baktığımızda Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta’da fiyatlar Türkiye ortalamasının altında kaldı. Burada Konut Fiyat Endeksi’ndeki artış yüzde 25 seviyelerinde oldu. Doğu Karadeniz illerinde de fiyat artışları bu seviyelerde oldu. Özellikle Trabzon, Ordu, Rize, Gümüşhane, Artvin, Giresun illerinde de reel bazlı fiyat düşüşleri etkili oldu.

Antalya’nın yabancıya konut satışlardan olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Nispeten orada daha önce çok yüksek olan artışlar gelinen süreçte yavaşladı diyebiliriz. Karadeniz hattının bir kısmı da yabancıya satıştan etkileniyor. Özellikle Trabzon bölgesi yabancıya satıştaki düşüşten etkileniyor.

MUĞLA VE AYDIN’DA FİYAT ARTIŞLARI SINIRLI KALDI

Muğla ve benzeri illerde de konut fiyatlarında önceki dönemlerde çok yüksek artışlar olmuştu. Türkiye’nin belki de en pahalı konut fiyatlarının olduğu şehirler anlamında Muğla ve Aydın’ın bazı ilçeleri ilk sırada. Tabi ki enflasyonun yüksek olduğu, paranın faizde değerlendirildiği bu tür dönemlerde nispeten buralarda konut fiyatlarındaki artışı daha yavaş hissediyoruz.

‘KONUT PİYASASI YENİ YILDA HAREKETLİ OLACAK’

Ben TOKİ kampanyası başvuru dönemi sona erdiğinde yani şubat ayı itibarıyla konut tarafında fiyatlarda yeniden bir ivmelenme olacağına inanıyorum. 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla kredi faiz oranlarında yüzde 2.00 seviyelerinin altında bir oran bekliyoruz. Bu da kredili satışlarda etkili olacaktır.

Yılın ilk 10 ayında 2.6 milyon gayrimenkul satışının olduğu, bunun yaklaşık 1.3 milyonunun konutlardan olduğunu ve konuta olan talebin geçmiş yıllara göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Konut piyasası 2026’da daha hareketli olacaktır.

‘İKİNCİ ELDE AVANTAJL DÖNEM SÜRÜYOR’

Özellikle bu artışları değerlendirdiğimizde İstanbul, Türkiye ortalamasına yakın bir çerçevede. İzmir’de reel bazlı fiyatlarda daha yoğun bir düşüş var. Bu gerek mevsimsel etkilerle gerekse dönemsel değişimler nedeniyle etkili oluyor diyebilirim.

Ben genel anlamda yeni üretilen konutlara göre hala ikinci elde avantajlı fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Yeni inşaat üretiminde maliyetler her geçen gün katlanıyor. Ben konut alacakların özellikle yıl sonuna kadar hızlı hareket etmelerinin faydalı olacağını değerlendiriyorum. Kiralardaki artışlar fiyatları daha da yükselterek ilerliyor. Kişi kendi evine sahip olmak isterse bu dönem alternatifleri iyi kullanmalı diyebilirim.”