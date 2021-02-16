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16.02.2021 - 15:05 | | AA

Konut Fiyat Endeksi 2020 yılında yüzde 30,3 arttı

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 30,3 artışla 154,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi 2020 yılında yüzde 30,3 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 154,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2019'un aynı ayına göre yüzde 30,3, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,7 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, yüzde 1,4 ve yüzde 1,2 artış görüldü. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,9, yüzde 30,2 ve yüzde 29,4 arttı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerinde geberteceğizCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'Hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tehditlerin olduğu bölgelere harekatlarımızı genişleteceğiz. Gara'nın düşmesiyle inşallah bu iş bitti' dedi.
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