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    HaberlerEkonomi Haberleri Konut kredisi faizi %0.95’e kadar düştü!
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    08.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Konut kredisi faizi %0.95’e kadar düştü!

    Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0.95’e indirdi.

    Konut kredisi faizi %0.95’e kadar düştü!

    Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, şunları kaydetti:

    “Vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0.95’e indirdik. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için Akbank da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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