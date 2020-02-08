08.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Konut kredisi faizi %0.95’e kadar düştü!
Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0.95’e indirdi.
Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, şunları kaydetti:
“Vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0.95’e indirdik. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için Akbank da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
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