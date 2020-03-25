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    HaberlerEkonomi Haberleri Konutlarda elektrik fiyatı arttı
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    25.03.2020 - 10:05 |

    Konutlarda elektrik fiyatı arttı

    Konutlarda elektrik fiyatı 2019'un ikinci yarısında yüzde 23,4 arttı.

    Konutlarda elektrik fiyatı arttı

    TÜİK verilerine göre, konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde(1) ödediği tutar bir önceki döneme göre %23,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %20,3 artarak ortalama 66,4 kuruş oldu.

    Sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 54,7 kuruş ödendi

    Sanayide 2019 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %24,0 artarak ortalama 54,7 kuruş oldu.

    Konutlarda 1 m3 doğal gaz için son altı ayda ortalama 178,3 kuruş ödendi

    Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %23,6 artarak ortalama 178,3 kuruş oldu.

    Sanayide 1 m3 doğal gaz için son altı ayda ortalama 186,4 kuruş ödendi

    Sanayide 2019 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %11,6 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,6 artarak ortalama 186,4 kuruş oldu.

    Kapış kapış satılıyor! Yiyen müptelası oluyor...Şanlıurfa'da vatandaşların 'lolaz' olarak adlandırdığı ana malzemesi börülce olan dürüm büyük ilgi görüyor. İçine haşlanmış yumurta, yeşil soğan, maydanoz, nane, biber ve baharat konularak hazırlanan lolaz dürümü besleyici ve doyurucu özelliği ile yöre insanının yemekte öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.
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