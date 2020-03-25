Konutlarda elektrik fiyatı arttı

TÜİK verilerine göre, konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde(1) ödediği tutar bir önceki döneme göre %23,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %20,3 artarak ortalama 66,4 kuruş oldu.

Sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 54,7 kuruş ödendi

Sanayide 2019 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %24,0 artarak ortalama 54,7 kuruş oldu.

Konutlarda 1 m3 doğal gaz için son altı ayda ortalama 178,3 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %23,6 artarak ortalama 178,3 kuruş oldu.

Sanayide 1 m3 doğal gaz için son altı ayda ortalama 186,4 kuruş ödendi

Sanayide 2019 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %11,6 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,6 artarak ortalama 186,4 kuruş oldu.