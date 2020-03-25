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    HaberlerEkonomi Haberleri Konutlarde elektrik fiyatı arttı
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    25.03.2020 - 10:05 |

    Konutlarde elektrik fiyatı arttı

    Konutlarde elektrik fiyatı 2019'un ikinci yarısında yüzde 23,4 arttı.

    Konutlarde elektrik fiyatı arttı

    TÜİK verilerine göre, konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde(1) ödediği tutar bir önceki döneme göre %23,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %20,3 artarak ortalama 66,4 kuruş oldu.

    Sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 54,7 kuruş ödendi

    Sanayide 2019 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %24,0 artarak ortalama 54,7 kuruş oldu.

    Konutlarda 1 m3 doğal gaz için son altı ayda ortalama 178,3 kuruş ödendi

    Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2019 yılı II. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %23,6 artarak ortalama 178,3 kuruş oldu.

    Sanayide 1 m3 doğal gaz için son altı ayda ortalama 186,4 kuruş ödendi

    Sanayide 2019 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %11,6 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,6 artarak ortalama 186,4 kuruş oldu.

    Kilosu 120 lira olan kuzugöbeği, bağışıklık sistemi için birebirMUĞLA'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca İlçeleri'nde, kuzugöbeği mantarı toplama mevsimi başlarken, kilosu 120 ile 150 lira arasında alıcı buluyor. Pazarcı esnafı, koronavirüs vakalarının görülmesi sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere kuzugöbeği mantarı tüketin çağrısında bulundu.
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