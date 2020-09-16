Konutta rekor üstüne rekor

Konut kredisi faizlerinin indirilmesiyle birlikte konut satışlarında rekorlar gelmeye devam ediyor. Konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 54.2 artarak 170 bin 408’e ulaştı. Düşük faizli konut kredisinin etkisiyle haziran, temmuz ve ağustos aylarında satışlar 590 bine ulaştı. Ocak - Ağustos döneminde ise satış rakamı milyon sınırını aşarak 1 milyon 24 bin 534 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 25.7 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 arttı.



Ocak-ağustos döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42.6 artarak 1 milyon 24 bin 534’e ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 263.7 yükselerek 473 bin 144, diğer satış türleri ise yüzde 6.3 azalarak 551 bin 420 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 11.2 artarak 317 bin 832’yi buldu. İkinci el konut satışları da yüzde 63.3 artarak 706 bin 702 olarak gerçekleşti.













İpotekte % 122 artış



İpotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122.6 artarak 76 bin 19’a çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44.6 olarak belirlendi. Diğer konut satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 23.6 artışla 94 bin 389 adet olarak tespit edildi.



İlk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 yükselerek 52 bin 123’e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.6 olarak kayıtlara geçti.



İkinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69.2 artarak 118 bin 285 olarak gerçekleşti.



Yabancı alıma geçti



Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 3 bin 893 oldu.



Koronavirüs salgınının yurt içinde ilk görüldüğü mart ayında gerilemeye başlayan yabancıya konut satışı, 5 aylık sürenin ardından tekrar yükselişe geçti ve bu dönemde tarihin en yüksek ağustos rakamları görüldü.



İranlılar yılın sekiz ayında 3 bin 808 konutla en fazla konutun sahibi olurken, söz konusu dönemde Iraklılar 3 bin 339, Ruslar 1447, Afganlar 1111 ve Azeriler 700 konut aldı.



‘Alım fırsatı devam ediyor’



İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Kamu bankaları ve Emlak Konut GYO’nun düşük faiz avantajının son bulmasıyla konut satışlarının tekrar düşüşe geçmesi bekleniyordu ancak konut üreticilerinin kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyalar, bu beklentiyi tersine çevirdi. Faizler yükselse de konut üreticileri düşük oranı sürdürüyor, konut alıcılarına bir fırsat daha sunuluyor” dedi.



‘Konut talebi sürecek’



KONUTDER Başkanı Altan Elmas, “Haziran ve temmuzda düşük faiz ve kampanyalarla tarihi rekorlar kıran konut satışları ağustosta da arttı. Yıl başından bu yana 300 binin üzerinde yeni konut satıldı. Bu aynı zamanda ciddi bir stok erimesidir. Önümüzdeki üç ay daha konuta yatırım yapma talebi devam edecektir. Faizler de yüzde 1’in altında olduğu sürece alınabilir halde olacak” diye konuştu.