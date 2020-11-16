Kooperatiflere hibe  yağdı: 13 milyon TL

Ticaret Bakanlığı’ndan AA’nın aldığı bilgilere göre, bakanlık tarafından kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES hayata geçirildi.

KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmasına yönelik 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm illerde ticaret il müdürlüklerince başvurular alınmaya başlandı.

Yüzde 90 kadınlar

KOOP-DES kapsamındaki üç etapta desteklenmesine karar verilen 133 kooperatifin 143 projesinin toplam tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira, toplam hibe tutarı ise 13 milyon 648 bin 399 lira olarak hesaplandı.

Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75’i, diğer bölgelerde yüzde 50’si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde de yüzde 75’i Ticaret Bakanlığı’nca hibe olarak karşılanıyor.