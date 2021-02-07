07.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Köprü ve otoyolda indirim talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, koronavirüs salgını sürecinde şoför esnafının maliyetlerinin arttığını belirterek, “Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri taşımacı esnafımıza ağır geliyor. Bu kapsamda esnafımıza indirim sağlanması gerekiyor” dedi.
Palandöken, salgın sürecinde şoför esnafının kazancının azaldığını belirtti.
Taşımacı esnafının geçen yıla göre zamlanan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle başa çıkamadığını vurgulayan
Palandöken, şunları kaydetti:
“Köprü ve otoyol geçişlerinden gelen cezalar, pandemi sürecinde silinmeli, bu cezalardan doğan icralar durdurulmalı. Şoför esnafımıza alternatif bir yol sunulamıyorsa diğer giderlerinde kolaylık sağlanmalı. Uzun süredir hayata geçmesi umutla beklenen ticari akaryakıt desteği de verilmeli.”
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