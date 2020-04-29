Köprü ve otoyollardan sağlanan gelir açıklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyollardan sağlanan toplam gelir Mart ayında 165,7 milyon TL oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 30 milyon 677 bin 852 TL, paralı otoyollardan ise 135 milyon 40 bin 926 TL gelir sağlandı.

Böylece toplam gelir 165 milyon 718 bin 778 TL oldu.