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    HaberlerEkonomi Haberleri Köprü ve otoyollardan sağlanan gelir açıklandı
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    29.04.2020 - 07:14 |

    Köprü ve otoyollardan sağlanan gelir açıklandı

    Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı köprüler ve otoyollardan sağlanan gelir mart ayında 165,7 milyon TL oldu.

    Köprü ve otoyollardan sağlanan gelir açıklandı

    Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyollardan sağlanan toplam gelir Mart ayında 165,7 milyon TL oldu.

    Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 30 milyon 677 bin 852 TL, paralı otoyollardan ise 135 milyon 40 bin 926 TL gelir sağlandı.

    Böylece toplam gelir 165 milyon 718 bin 778 TL oldu.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
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