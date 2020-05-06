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    HaberlerEkonomi Haberleri Korkunç olay! Milyarder iş insanı intihar etti
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    06.05.2020 - 20:35 | | AA

    Korkunç olay! Milyarder iş insanı intihar etti

    Rus milyarder iş insanı Dmitriy Bosov’un intihar ettiği bildirildi.

    Korkunç olay! Milyarder iş insanı intihar etti

    Rus RBK gazetesinin haberine ve emniyet yetkilileri tarafından TASS haber ajansına teyit edilen bilgilere göre, Rusya’nın en zengin iş adamlarından 52 yaşındaki Bosov intihar etti.

    Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük kömür şirketlerinden Vostokugol ve Sibanthracite’nin sahiplerinden Bosov’un intihar etme nedenine dair bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

    Bosov’un cesedinin akrabaları tarafından dün gece Moskova yakınlarındaki evinde bulunduğu ifade edilen haberlerde, kafasında kurşun yarasının tespit edildiği ve yanında bir tabancanın bulunduğu öne sürüldü.

    Forbes dergisinin 2020’de yayımladığı listeye göre, Bosov, 1,1 milyar dolar servetiyle ülkenin en zengin 86’ıncı iş insanı konumundaydı.

     

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