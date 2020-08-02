BİST1.127-0.76EURO8.23-0.53USD6.98-0.10ALTIN443.290.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Korkutan maske uyarısı! Kalite düştü...
    ABONE OL
    02.08.2020 - 07:38 |

    Korkutan maske uyarısı! Kalite düştü...

    Türkiye’nin maske, önlük, tulum ve bunların kumaşının üretiminde sıkıntısı olmadığını ifade eden Türkiye’nin önde gelen tıbbi malzeme kumaşı ve maske üreticilerinden Ayhan Gökmen, maske kullanımındaki artış üzerine üretime giren tekstil ve konfeksiyon firmalarının yeniden asli üretimlerine döndüklerini anlattı.

    Korkutan maske uyarısı! Kalite düştü...

    Gökmen, “Maskenin fabrika çıkış fiyatları 20 ila 35 kuruşa kadar düştü. Ama devletin 1 liralık tavan fiyat uygulamasını büyük marketler sürdürüyor. Bu satıştan 5 kata kadar kazanç elde ediyorlar. Diğer taraftan maskelerin kalitesi de düştü. Olan vatandaşa oluyor. Bir maske su geçiriyorsa, dikişliyse kalitesizdir” dedi.

    Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Türkiye’nin maske üretim kapasitesinin yeterli olduğunu vurgulayan Gökmen, ”Karaborsaya düşen meltblown kumaş 30 dolardan 9 dolara kadar düştü. Bu kumaşın fiyatının düşmesinde bizim yüksek kalitedeki yeni kumaşımızın etkisi de büyük oldu. Diğer kumaşlarda da fiyatlar 4-4.5 dolara indi. Ama fiyatlar düştükçe kalite azalmaya, tüketici şikayetleri artmaya başladı” dedi.

    İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasağa rağmen ‘çitlemeye’ devam

    Yasağa rağmen ‘çitlemeye’ devam

    Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

    "Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

    "Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

    Darüşşafaka hayırseverlere çağrı yaptı: Çocuklarımıza yol arkadaşı olun

    Darüşşafaka hayırseverlere çağrı yaptı: Çocuklarımıza yol arkadaşı olun

    Sıradaki Haber