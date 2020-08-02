Korkutan maske uyarısı! Kalite düştü...

Gökmen, “Maskenin fabrika çıkış fiyatları 20 ila 35 kuruşa kadar düştü. Ama devletin 1 liralık tavan fiyat uygulamasını büyük marketler sürdürüyor. Bu satıştan 5 kata kadar kazanç elde ediyorlar. Diğer taraftan maskelerin kalitesi de düştü. Olan vatandaşa oluyor. Bir maske su geçiriyorsa, dikişliyse kalitesizdir” dedi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Türkiye’nin maske üretim kapasitesinin yeterli olduğunu vurgulayan Gökmen, ”Karaborsaya düşen meltblown kumaş 30 dolardan 9 dolara kadar düştü. Bu kumaşın fiyatının düşmesinde bizim yüksek kalitedeki yeni kumaşımızın etkisi de büyük oldu. Diğer kumaşlarda da fiyatlar 4-4.5 dolara indi. Ama fiyatlar düştükçe kalite azalmaya, tüketici şikayetleri artmaya başladı” dedi.