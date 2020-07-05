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    HaberlerEkonomi Haberleri Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı
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    05.07.2020 - 17:19 | | DHA

    Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı

    Ardahan`ın Çıldır ilçesinde yapımı tamamlanan Köroğlu Barajı ve Kotanlı Hidroelektrik Santrali (HES), törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle açılışa katıldı.

    Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı

    Ardahan'da doğan Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri üzerinde kurulan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın canlı konferansla bağlandığı törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, diğer yetkililer ve vatandaşlar hazır bulundu.

    Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar açılışta yaptığı konuşmada, "125 megavat kurulu gücünde yaklaşık tam kapasitede çalıştığında 290 milyon kilovatsaat yıllık elektrik üretecek. 740 bin haneye elektrik sağlayacak. Bu anlamda Ardahan'ın en büyük elektrik santralini devreye alıyoruz. Bu tesisin yapımı esnasında yaklaşık bin vatandaşımıza istihdam imkanı sağlandı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında civar köylerimize ve çiftçilerimize dedestek sağlandı" dedi.

    Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kesilen kurdelanın ardından baraj ve HES hizmete girdi.

    Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlılık mesajı! "Söke söke alacağız"Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız' dedi.
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