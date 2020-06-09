Korona günlerinde 3.3 milyar $’lık evlilik

Türkiye’de yılın ilk yarısında 3.3 milyar dolarlık 24 satın alma ve birleşme işlemi gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle satın alma ve birleşmelerin sayısı hız kesse de yapılan işlemlerde geçen yıla göre parasal hacim artışı yaşandı.

Deloitte Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam, geçen yıl dünyada 3 trilyon doların üzerinde satın alma ve birleşme gerçekleştiğini belirterek, “Bu yıl da bunun devam etmesi bekleniyordu. İlk çeyrekte dünyadaki toplam işlem hacminin bir önceki yıla oranla yüzde 30’luk düşüşle 570 milyar dolar civarında gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

Geçen yılın üç katı

Türkiye’de ise 2019’da bu alanda düşük işlem hacmi gerçekleştiğini dile getiren Çıdam, “Bu yıl ise ilk beş ay verilerini incelediğimizde geçen yılın aynı dönemiyle hemen hemen benzer bir işlem gerçekleştiğini görüyoruz. Büyük ölçekli üç işlem nedeniyle ise hacim olarak da geçen yılın üç katı bir işlem oldu. Bunlar Zynga’nın Peak’i 1.8 milyar dolara alması. Unicredit’in Yapı Kredi’nin hisselerinin yüzde 12’ini nitelikli kurumsal yatırımcılara 440 milyon euro’ya satması. Oyak’ın M Oil ve Total Oil’i 450 milyon dolara satın alması olarak sıralanabilir” diye konuştu.

ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü İbrahim Romano, Türkiye’de yılbaşından itibaren 24 adetlik satın alma ve birleşme işlemi gerçekleştiğini ve bunlardan 16 tanesinin değerinin açıklandığını söyledi. Romano, şu bilgileri verdi:

“Yılın ilk beş ayında toplam işlem hacmi 3.3 milyar dolar oldu. Peak, 1.8 milyar dolarla listenin başında. Kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu’na devrinin tutarı 524 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise toplamda 45 işlem olmuştu. Bunların 14’ünün değeri açıklandı ve toplam değeri 1.2 milyar dolar oldu. Pandemi sırasında birçok satış işlemi durakladı, tekrar eylül ayından itibaren piyasanın hareketleneceğini düşünüyoruz. Peak gibi ani ve az işlemleri dışarıda bıraktığımızda 5 milyar dolar ve 100 adet işlem hacmi bekliyoruz.”

Romano, satın alma ve birleşme taleplerinde, önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa merkezli şirketlerin Türk firmalara olan ilgisinin, diğer coğrafyalardaki ülkelerin şirketlerine göre daha önde olduğunu da kaydetti.

En büyük işlemler

Dünyada 2020 yılı ilk çeyreğinde satın alma ve birleşmede işlem hacmi yüzde 30’luk düşüşle 570 milyar dolar oldu.

Türkiye’de ilk 5 ayda 24 işlem gerçekleşti. Geçen yıl bu sayı 45’di. Ancak oyun firması Peak’in yüksek değerle satılmasıyla hacim olarak geçen yılın üç katı işlem yakalandı.

İlk beş ayda en büyük işlem Zynga’nın Peak’i 1.8 milyar dolara satması oldu. İkincisi Unicredit’in, Yapı Kredi’nin hisselerinin yüzde 12’ini nitelikli kurumsal yatırımcılara 440 milyon euro’ya satması. Üçüncü işlem ise Oyak’ın, M Oil ve Total Oil’i 450 milyon dolara satın alması. Birleşik Holding, McDonald’s’ın Türkiye’deki lisans sahibi olan Anadolu Restoran İşletmeleri’ni 280.7 milyon liraya satın aldı. Sanovel İlaç’ın da yüzde 30’u satıldı.

Türkiye’de yıl genelinde 100 satın alma ve birleşme işleminin olması bekleniyor. Bunların tutarının 5 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

Nisan ve mayıs ayları durgun geçse de satın alma ve birleşmelerin eylül ayında normale dönmesi bekleniyor.

Hangi sektör revaçta?

Peki, hangi sektörlerde yoğun satın alma ve birleşme olabilir? Kıvanç Çıdam, bu soruya şu yanıtı veriyor:

“Son yıllara benzer bir trend devam eder. Yine teknoloji, internet ve mobil hizmetlere yoğun ilgi olacağını düşünüyoruz. Pandeminin de etkisiyle büyümeleri hızlanan sağlık, gıda, medya gibi sektörlerde de büyümeyi finanse etme veya yatırımları realize etme amacıyla yeni yatırımcı girişleri olacaktır. Yine pandemiden olumsuz şekilde etkilenen turizm, ulaşım, eğlence, gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, devamlılıklarını sağlayabilmek veya sermayelerini güçlendirmek için ortaklık fırsatları arayacaklardır.”