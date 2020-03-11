‘Korona’da çok ülke işbirliği talep etti

Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen ‘OGM’nin En’leri Ödül Töreni’nde, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 100’den fazla ülkede 4 bin insanının hayatını kaybettiğini kaydetti. Avrupa’da ölümlerin devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:



Kimse merak etmesin



“Özellikle İtalya’da, hayat neredeyse durma noktasına geldi, birçok önemli şehir karantina altında. Kimse merak etmesin ve şüphesi olmasın ki; koronavirüsü için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Öyle ki; pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden işbirliği talebinde bulundu. Hamdolsun aldığımız bu sıkı önlemlerle, ülkemiz bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı.”

Hedef 7 milyar fidan



Bakan Pakdemirli, OGM’nin sadece ağaç dikmediğini, uygun alanlar üzerinde çok maksatlı ağaçlandırma ve toprak koruma çalışmaları da yaptığını söyledi. Pakdemirli, “2023 yılı hedefimiz; orman varlığımızı 23.4 milyon hektara çıkarmak, 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak, dünyadaki her bir insan için bir fidan dikmek” dedi.