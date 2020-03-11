‘Korona’da çok ülke işbirliği talep etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da ölüm ve vakaların devam ettiğini söyleyerek, “Avrupa mültecilere karşı almış olduğu ciddi önlemleri virüse karşı almış olsaydı belki bu tür elim bir hadiseyle sarsılmış olmayacaktı. Pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden işbirliği talebinde bulundu” dedi.
Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen ‘OGM’nin En’leri Ödül Töreni’nde, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 100’den fazla ülkede 4 bin insanının hayatını kaybettiğini kaydetti. Avrupa’da ölümlerin devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:
Kimse merak etmesin
“Özellikle İtalya’da, hayat neredeyse durma noktasına geldi, birçok önemli şehir karantina altında. Kimse merak etmesin ve şüphesi olmasın ki; koronavirüsü için çok ciddi tedbirler aldık, almaya da devam ediyoruz. Öyle ki; pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden işbirliği talebinde bulundu. Hamdolsun aldığımız bu sıkı önlemlerle, ülkemiz bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı.”
Hedef 7 milyar fidan
Bakan Pakdemirli, OGM’nin sadece ağaç dikmediğini, uygun alanlar üzerinde çok maksatlı ağaçlandırma ve toprak koruma çalışmaları da yaptığını söyledi. Pakdemirli, “2023 yılı hedefimiz; orman varlığımızı 23.4 milyon hektara çıkarmak, 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak, dünyadaki her bir insan için bir fidan dikmek” dedi.