‘Koronavirüs bitecek ama deprem bitmez’

Bakan Kurum, “Pandemi süreci bitecek ama deprem gerçeği hiçbir zaman bitmeyecek. Depremle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. Depremin öldürmediğini riskli binaların öldürdüğünü de her olay bize net bir şekilde gösteriyor” dedi.



Kurum, “Vatandaşlarımızdan ricam, nasıl bu pandemi sürecinde bir ve beraber olduysak, bu kentsel dönüşüm sürecinde de bir ve beraber olmak suretiyle riskli ne kadar bina varsa birlikte dönüştürelim” diye konuştu.



Kurum, Malatya’daki depremle ilgili olarak da, “20 binamız ağır hasarlı olarak gözüküyor. Zaten orda devam eden bir kentsel dönüşüm çalışmamız ve afetzede vatandaşlarımız için yaptığımız konutlar var. Hemen buradaki ağır hasarlı binaları da o projelere ekleyeceğiz ve söz verdiğimiz gibi onların da bir yıl içerisinde konutlarını yapacağız” dedi.



Acil dönüşüm



Türkiye’nin 81 ilinde acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutun tespit edildiğini belirten Kurum, “1.5 milyon konuta ilişkin planladığımız süreçte dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Her yıl 300 bin dönüşüm yapmak ve 5 yıl içerisinde de bu dönüşümü bitirmek suretiyle 81 ilimizin tümünde devam eden çalışmalarımız var. İnşallah 2023 yılına geldiğimizde de birçok alanda bu kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Dönüştürülmesi gereken, tespit ettiğimiz riskli ne kadar bina varsa belediyelerimizle birlikte bu dönüşüm projelerini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.