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    HaberlerEkonomi Haberleri 'Koronavirüs Çin’in en çok elektronik sektörünü etkiliyor'
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    28.02.2020 - 16:22 | | AA

    'Koronavirüs Çin’in en çok elektronik sektörünü etkiliyor'

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.

    'Koronavirüs Çin’in en çok elektronik sektörünü etkiliyor'

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Çin’de ortaya çıka koronavirüs salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde aksamalara ilişkin en büyük risk bilgisayar ve elektronik parçalara yönelik.” ifadesine yer verildi.

    ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

    Açıklamada elektronik ve bilgisayar parçalarının Çin ara mallar ve ihracat toplamında en yüksek paya sahip olduğu, Çin’de bazı üretim tesislerinin kapanmış olmasının küresel ölçekte üretim seviyesini olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği belirtildi.

    Açıklamada Çin’deki gelişmelerin sadece iç talebi olumsuz etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda küresel tedarik zincirini de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

    Fitch Ratings açıklamasında, Çin’in 2015 yılında toplam 386 milyar dolar seviyesinde elektronik ürün, bilgisayar, cep telefonu, beyaz eşya ihracatı yaptığı belirtildi.

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