Koronavirüs için Türk mucitler görevde

Teknokentler de üyelerini bu yönde teşvik ediyor. İTÜ Arı Teknokent bunlardan biri. Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, Covid 19’la mücadele etmek için pek çok yeni ihtiyaç ve yapılması gereken yeni icatlar bulunduğunu söyledi. Tunçalp, “Teknoloji girişimcileri bu yolda önemli görevler görebilir. Ucuz maliyetli solunum destek cihazlarından, enfekte hasta nakline yönelik sedyelere kadar pek çok yeni veya büyük hacimli ihtiyaçlar var. AB de koronavirüs ile ilgili inovatif ürünlere çağrı çıkıp, bu amaçla çalışan girişimcileri destekleyeceğini açıkladı. Biz de programlarımız, firmalarımız ve girişimcilerimizle koronavirüs mücadelesi için seferber durumdayız” dedi.



‘Çalışıyoruz’



Yıldız Teknopark Genel Müdürü Mesut Güner, startup’larından bazılarını bu konuda çalıştığını aktararak, şöyle konuştu: “Dünya bu virüs için aşı geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim de üyelerimiz arasında çalışanlar var. Ama bunlar çok uzun yıllar gerektirecek araştırmalar. Ama virüsün tespit ve tedavisine yardımcı olmaya yarayacak cihazlar var. Maskeden solunum cihazına, dezenfektandan tespit kitine kadar pek çok şeye ihtiyaç var. Bu tarz konularda startup’lara göre düşüyor.”



Tanı kitinden solunum cihazına her şey var



İTÜ Arı Teknokent firması Bioeksen, koronavirüs tanısını 90 dakikada koyabilen bir patojen kiti geliştirdi ve kullanıma alındı. Geliştirilen kit Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılıyor.



Bilkent Cyberpark’ta bulunan Biosys Biyomedikal Mühendislik şirketi ileri seviye solunum cihazları üretiyor. Olası solunum cihazı ihtiyacına karşılık yerli mekanik ventilatör üretiyor. Yerli Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çekiyor.



Uzman moleküler biyolog, Sentromer DNA Teknolojileri kurucusu Pınar Akalın, Covid 19 tanı kiti geliştirdi. İTÜ Teknokent bünyesinde sağlık ve gıda alanında kitler üreten Akalın, Sağlık Bakanlığı isterse temin edeceklerini söyledi.



İTÜ Arı Teknokent firması Money Shower, kağıt paraları bakteri ve virüslerden arındırma amacıyla ATM’lere uygulanan kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi.

TÜBİTAK desteğiyle projeler üreten Medicraft, 2010’dan beri solunum cihazları üretiyor. Bu alanda patentleri de var.



Yapay zeka şirketi Cbot, Korona Virüsü Bilgi Asistanı olan Koronabot’u geliştirdi. Cbot kurucusu Çiler Ay, en kritik 20 ana başlıkta gelebilecek yüzlerce farklı soruya cevap verebildiklerini söyledi.



3 boyutlu (3D) yazıcılarla üretim yapan ‘Tridi Atölye’, sağlık çalışanlarını Covid 19’dan korumak için şeffaf yüz kalkanı üretti.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi DEFAM, üniversite içinde kullanılmak üzere 1000 litre dezenfektan üretti.



Uzaktan sağlık hizmeti



Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek için düzenlenen Coronathon Türkiye’de 12 proje ödüle layık görüldü.

Hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti alması gerekli hastalara, görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık hizmet verilmesini sağlayan tele sağlık girişimi Medibook aldı. CoroWarner ve CoronApp, Covid 19’la mücadele etmek için testi pozitif çıkanların temas ettiği kişileri uyaracak mobil uygulamalar. Biotel ise, Türkiye’de Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde bulunan ölçüm makinalarını listeleyerek atıl durumdaki kapasitenin kullanılmasını sağlıyor.