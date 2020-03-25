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    25.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Koronavirüs mücbir sebep

    Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını, 16 sektör ve serbest meslek erbabı için ‘mücbir sebep’ sayılacak. Bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin vergileri 6 ay ötelendi

    Koronavirüs mücbir sebep

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırlandığını açıkladı. 16 sektör ve onların altındaki onlarca iş kolunun Kovid-19 salgını nedeniyle mücbir sebep halinden faydalanacağını duyuran Albayrak, “Mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi 1.9 milyon vatandaşlarımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık” dedi.

    Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan bazı kararları açıkladı. Albayrak, şu bilgileri verdi:

    “Belirlenen sektörler için nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de 27 Temmuz’a erteliyoruz. 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın  sonuna kadar ertelenmiştir.”

    Tebliğ, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe  girdi.

    Koronavirüs mücbir sebep

     

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