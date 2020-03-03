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    HaberlerEkonomi Haberleri Koronavirüs nedeniyle Katar'da Savunma Fuarı iptal edildi
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    03.03.2020 - 14:16 | | İHA

    Koronavirüs nedeniyle Katar'da Savunma Fuarı iptal edildi

    Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX) koronavirüs nedeniyle iptal edildi.

    Koronavirüs nedeniyle Katar'da Savunma Fuarı iptal edildi

    Korona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde hastalığa yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

    Ortadoğu'ya sıçrayan korona virüsü nedeniyle Doha'da düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nın (DIMDEX -2020) iptal edildiği açıklandı. Kararın halk sağlığı yetkilileri ve hükümetle yapılan görüşmelerinin ardından alındığı belirtildi. Öte yandan fuar iptal edilmeseydi bu yıl 16-18 Mart tarihleri arasında Doha Exhibition & Convention Center’da (DECC) gerçekleştirilecekti.

    Katar’da vaka sayısı 8’e yükseldi

    Katar Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat’ta İran’dan tahliye edilen grubun içerisinde bir kişide korona virüsü tespit edildiğini açıklayarak vaka sayısının 8’e yükseldiğini belirtti.

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