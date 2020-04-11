Koronavirüs salgını Avrupa ikinci el araç piyasasını da etkiledi

AA muhabirinin otomotiv piyasasına ilişkin analiz yapan INDICATA Global'in Avrupa ikinci el araç raporundan derlediği bilgilere göre, salgından Avrupa ikinci el araç pazarı da olumsuz etkilendi.

Rapora göre, güçlü sosyal uzaklaşma tedbirlerinin hızlı bir şekilde uygulanması pazarı hazırlıksız yakaladı.

Ocak ve şubat aylarına bakıldığında Avrupa ikinci el pazarı yıla iyi başladı. Mart ayı itibarıyla, dünyada yayılmaya başlayan Kovid-19 salgını İtalya, Fransa, İspanya gibi volatilitenin yoğun yaşandığı ülkelerde bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Avrupa ülkeleri arasında pandemiden en ağır etkilenen İtalya’da mart ayı itibarıyla, pazarda yoğun bir hareketlilik yaşanırken, daha sonra son iki hafta içerisinde İtalya ile birlikte diğer Avrupa ülkelerinde de keskin bir düşüş izlendi. İspanya ve Fransa'daki azalışlar İtalya'daki seviyeyle eşitlendi.

Türkiye ve Polonya salgının etkisini diğer ülkelerden sonra hissetti

Almanya’nın sosyal mesafe önlemlerine daha az dikkat etmesi nedeniyle salgından daha fazla etkilendi ve satışlarında daha hızlı bir düşüş görüldü.

Türkiye ve Polonya gibi ikinci el pazarı güçlü olan ülkeler orta büyüklükteki ülkeler grubunda yer alıyor. Bu ülkeler salgının etkisini diğer ülkelerden daha sonra hissetmeye başladı.

Küçük ölçekli ülkeler grubunda yer alan Avusturya ve Belçika’da yönetim, salgın ile ilgili önlem almada geciktiği için çok sert bir düşüş yaşarken, Danimarka önlemlerini erken aldığı için ikinci el pazarındaki hareketliliğini korudu.

Fiyatlardaki volatilitenin, salgın dönemi boyunca çok sık yaşanacağı öngörülüyor

Büyüyen pazarlardan biri konumundaki Portekiz de geç önlem alan ülkelerden biri olarak, ikinci el satışları hızla düşen ülkeler arasında yer aldı.

Hollanda ikinci el araç pazarı virüsten etkilenmesine rağmen oldukça dayanıklı kaldı. İsveç'te belirgin bir değişiklik görülmezken, bu durum hükümetin sosyal mesafe tedbirlerindeki rahat pozisyonunu yansıttı.

Ekonomideki belirsizliğe bağlı olarak sosyal mesafenin sürdürülememesi, sosyal mesafenin kalkması, uyulmaması gibi sebeplerle 2.el fiyatlarında keskin bir şekilde ve hızla yukarı doğru bir düzelme olmayacağı ve fiyatlardaki volatilitenin, fiyat değişkenliğinin salgın dönemi boyunca çok sık yaşanacağı öngörülüyor.

Rapor 10 günde bir güncelleniyor

Mart ayında Avrupa otomotiv pazarının Kovid-19 salgını karşısında nasıl etkilendiğini ve etkileneceğine yönelik INDICATA Global’in 12 Avrupa ülkesinde günde 9 milyon online datayı tarayarak hazırladığı rapor, her on günde bir güncellenerek ayda üç kez yayımlanıyor.

Raporda, Avrupa ülkelerinin trendleri, ikinci el pazarlarında gerçekleşen satış kayıplarının daralma hızlarına bakılarak gruplar halinde ayrı tablolarda yansıtılıyor.

Ayrıca INDICATA’nın bu yeni analiz raporu OEM ve yetkili satıcılar, leasing firmaları ve kiralama şirketleri ile de paylaşılıyor.