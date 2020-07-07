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    HaberlerEkonomi Haberleri Koronavirüse karşı ‘kaplama’ dopingi
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    07.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Koronavirüse karşı ‘kaplama’ dopingi

    Şişecam Topluluğu cam yüzeylerde koronavirüs de dahil olmak üzere virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirdiğini duyururken; topluluk hisseleri dün bir ara yüzde 5 üzeri primli seyretti.

    Koronavirüse karşı ‘kaplama’ dopingi

    Grup şirketlerinden KAP’a yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ve diğer virüsler üzerinde de etkili olduğu belirlenen ‘Antimikrobiyal VBlock Teknolojisi’nin devam eden ruhsatlandırma ve gerekli resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulanması ve yurtiçi pazarda satışa sunulması planlanıyor. Sonrasında bu ürünlerine tüm dünya pazarlarına ulaştırılması hedefleniyor.

    Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Ahmet Kırman, dünyanın sayılı cam üreticilerinden biri olan Şişecam’ın 45 yıllık Ar-Ge birikimi sayesinde iki ay gibi bir sürede ortaya çıkardığı Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile yaşama değer katmaya devam ettiklerini dile getirdi. Kırman, şunları kaydetti:

    “Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım merkezi tarafından hayata geçirilen bu teknolojiyi cam ev eşyası üzerine dünyada ilk kez uygulayan cam üreticisi olmanın heyecanını yaşıyoruz.

    Önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulama planlarımız bulunuyor. Bu özel teknolojiyi ruhsatlandırma ve gerekli resmi izin süreçlerinin de tamamlanmasının ardından önce ülkemizde satışa sunacağız. Ardından katma değerli ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterisiyle buluşturan Şişecam olarak tüm dünya pazarlarına ulaştıracağız.”  

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