Koronavirüse karşı tampon bölge aşısı

Sağlık Bakanlığı’nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak’ta hastalığın tespit edilmesi üzerine Türkiye’den Irak’a açılan tek gümrük kapısı olan Habur iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Türkiye’nin ihracatında çok önemli bir kapı olan Habur’un kapalı kaldığı her gün, ihracatçı açısından kayıplara neden oluyor. Bu kapsamda ihracatçıların Ticaret Bakanlığı ile görüşmeleri başladı. Konuşulan ilk çözüm önerisi ‘şoför ya da dorse değişimi’ oldu.

Buna göre, ihraç edilecek olan malların bulunduğu nakliye TIR’larında dorselerin kapıda Iraklı nakliye firmalarının araçlarına teslim edilmesi ya da şoför değişimi ile yola devam edilmesi öneriliyor. Bu kapsamda iki kapı arasında bir ‘tampon bölge’ oluşturulması planlanıyor.

Aktarma sahası olabilir

Türkiye’nin Irak’a yaptığı ihracat yıllık 9 milyar doları aşıyor. Aylık ihracat ortalama 800 milyon dolar. İhracatçılar 2019’da önceki yıla göre ihracatı yüzde 8 artırmış, 2020 için yine artan oranda ihracat planları yapılmıştı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, bir tarafta insan sağlığı, diğer tarafta ise ihracatın durmaması için çözüm arayışının sürdüğünü söyledi.

Taha, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, “Hafta içi acil bir toplantı yapıp uygulamanın ticarete zararı olmasını önlemek amacıyla konuşacağız. Şimdilik öngörülen çözüm, Irak’taki TIR dorselerinin boş halde getirip, buradan dorseyi bağlayıp Irak’a çekmesidir.

Ancak burada sıkıntı; tampon bölge dediğimiz Türkiye ile Irak arasında bir nokta yok. Oradan geçen bir çay ve köprü var. Ya köprüye varmadan TIR parkı olan geniş alan ya da oradaki bir alan aktarma sahası yapılabilir” diye konuştu.

Minimum zarar...

Olası bir zararı minimum düzeyde tutmak istediklerini belirten Taha, piyasada ihracat açısından olumlu bir ortam olduğunu söyledi. Türkiye’den Irak’a günlük tüketim ürünleri, gıda, hazır giyim/tekstil, elektrikli elektriksiz ev eşyaları ile inşaat malzemeleri ihraç ediliyor.

‘Siparişler hazır’

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de yıllık ihracat oranlarının yüzde 15’ini Irak’a yaptıklarını hatırlatırken, Ticaret Bakanlığı’nın ‘ihracatın önüne ket vurmaması için her türlü desteği vereceğiz’ açıklamasına güvendiklerini söyledi.

Problemin ürünlerin sevkiyle ilgili olduğunu anlatan Güleç, “Umarız hızla bir çözümde uzlaşılır. Üyelerimizle iş birliği yapıyoruz. Hazır olan ve bu hafta gidecek siparişler var. Yol haritası oluşturacağız” diye konuştu.

‘Yakın gelecekte çözüme kavuşmalı’

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Hayri Uğur, bakanlık ile devam eden görüşmelerde, ihraç edilecek olan malların yüklü olduğu TIR dorselerinin kapıda Iraklı nakliye firması araçlarına teslim edilmesi şeklinde, şoför ya da dorse değişimi çözümünün konuşulduğunu söyledi. Yakın bir gelecekte mutlaka çözüm üretileceğini vurgulayan Uğur, “Bölge olarak en çok gıda maddeleri ihracatımız var. Bu ürünlerin ömrü kısa. Çok önemli bir pazarımızı kaybetmek istemiyoruz. Sadece AKİB olarak 1 milyor doları aşan ihracatımız var” dedi.

‘Çok sorun atlattık’

Beyaz Et sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, beyaz ette üretimin yüzde 10’unun Irak’a gönderildiğini belirtirken, tüm sektörler açısından çok önemli olan bu kapının yakın zamanda işlerliğine devam etmesini umduklarını söyledi.

Koca, “Sağlık söz konusu olduğu için baskı yapmamız mümkün değil. Ülke menfaatine göre nasıl çözülmesi gerekiyorsa destek veririz. Sektör olarak bugüne kadar çok sorun atlattık, alışık olduğumuz için hazırız da. İnsan trafiği olmadan sadece araç trafiği olabilecek çözümler konuşuluyor” dedi.

‘Telafi edilir’

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan ise, sınır kapılarının kapatılmasının ihracatı zorlayıcı bir durum olduğunu kaydetti. Ancak mobilya sektörünün bugün yaklaşık 200 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Çalışkan, şunları söyledi:

“Bu süreç kısa sürecektir ve biz diğer pazarlarla bunu telafi edebiliriz. Örneğin; MODOKO olarak martta Dubai’de AVM projemize, yıl içinde de ABD’de mobilya AVM’si projemize start verdik. AVM projemizle birlikte hem ABD’de Türk mobilyasını daha yakından tanıtmış olacağız, hem de ABD’ye olan mobilya ihracatımızı minimum yüzde 20 artıracağız.”