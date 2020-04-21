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    21.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Koronaya karşı kömür özlü kolonya

    Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), merkez laboratuvarında kömür özlü kolonya üreterek kurum ve bağlı kuruluş çalışanlarına  ücretsiz dağıtmayı planlıyor.

    Koronaya karşı kömür özlü kolonya

    TKİ’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kolonyada, yüzde 80 saflıkta etanolün yanısıra deri ve doku onarıcı özelliği bulunan hümik madde, deiyonize su, limon esansı ve gliserin kullanılacak.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde üretilecek kolonyanın yüksek oranda alkol içerdiği göz önünde bulundurularak, hümik maddelerin katkısıyla antimikrobiyal etki oluşturacağı ve cilde fayda sağlayacağı öngörülüyor.

    Öte yandan, nihai ürün içinde düşük miktarda bulunsa da yerli üretim TKİ Hümas’ın (hümik asit) tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

    Söz konusu ürünün, kurum tarafından üretilecek ve ilk etapta 5 çeşitten oluşacak TKİ Elegance Hümik Asitli Kozmetik Ürün yelpazesine dahil edilmesi hedefleniyor.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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