Koronaya karşı masrafı kaldırdı

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’nin tescilli markası olan PeP, BDDK’dan 2017 yılında aldığı lisans ile elektronik para ve ödeme hizmetleri veriyor. Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Artun Kumrulu, şunları söyledi:



“Ana hedefimiz müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Tüm dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü dönemde müşterilerimizin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Müşterilerimize ‘Siz yeter ki evde kalın, sağlığınızı riske atmayın’ diyoruz.”