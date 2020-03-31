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    HaberlerEkonomi Haberleri Koronaya karşı masrafı kaldırdı
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    31.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Koronaya karşı masrafı kaldırdı

    Koronavirüse karşı yeni bir kampanya başlatan PeP, Avrupa ve Türkiye arasındaki para gönderme ve alma işlemlerinde 22 Nisan’a kadar hiçbir ücret almadığını duyurdu.

    Koronaya karşı masrafı kaldırdı

    Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’nin tescilli markası olan PeP, BDDK’dan 2017 yılında aldığı lisans ile elektronik para ve ödeme hizmetleri veriyor. Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Artun Kumrulu, şunları söyledi:

    “Ana hedefimiz müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Tüm dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü dönemde müşterilerimizin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Müşterilerimize ‘Siz yeter ki evde kalın, sağlığınızı riske atmayın’ diyoruz.”

    KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildiKKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
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