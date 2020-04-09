Koru Sigorta’dan organizasyon atağı

Toplantılara, Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili A. Bülent Bora, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Çiftçioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ürün Yönetimi ile Hasar Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz, Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, Bölge Müdürlükleri yetkilileri ile çok sayıda acente ve acente derneklerinden temsilciler katıldı. Koru Sigorta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda açılış konuşması yapan ve kooperatif yapısından anonim şirkete geçiş sürecinden itibaren üretim verileri hakkında bilgi veren A. Bülent Bora, “Şirketimiz, 4 yıl önce sıkıntılar ile mücadele ediyordu. Tüm çalışma arkadaşlarım ile birlikte bu durumu düzeltmek için kolları sıvadık ve bugün övünülecek bir noktaya geldik” dedi. Son 4 yılı değerlendiren Bora, “Anonim şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye başladığımızdan itibaren, büyüme hızımız kontrollü bir şekilde sektör ortalamasının üzerinde seyrediyor. Sektörde teknik kâr elde eden şirket sayısı oldukça az, biz de bu şirketlerin içerisinde bir acente şirketi olarak yer alıyor ve 4 yıldır teknik kâr elde ediyoruz” diye konuştu.